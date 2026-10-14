Zbog jedne stvari u automobilu kazna raste sa 130 na 200 eura: Nova pravila vrijede i za putnike

Vozače i putnike u Hrvatskoj mogle bi dočekati veće kazne zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je prijedlog izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojim se, među ostalim, predviđa strože kažnjavanje onih koji ne poštuju pravila o vezivanju u automobilu.

Prema najavljenim izmjenama, kazna za nekorištenje sigurnosnog pojasa povećala bi se sa sadašnjih 130 na 200 eura.

To znači da bi vozači i putnici koji se ne vežu ubuduće mogli platiti 70 eura više nego dosad.

Pravila vrijede i za putnike na stražnjim sjedalima

Obveza korištenja sigurnosnog pojasa ne odnosi se samo na vozača i suvozača. Pojas moraju koristiti i putnici na stražnjim sjedalima na kojima je ugrađen.

Iako se vezivanje često podrazumijeva na prednjim sjedalima, pravila su jednako važna i za osobe koje sjede straga.

Sigurnosni pojas jedna je od osnovnih mjera zaštite u prometu jer smanjuje rizik od teških ozljeda prilikom sudara ili naglog zaustavljanja vozila.

Stroža kazna i za nepropisan prijevoz djece

Predloženo povećanje kazne na 200 eura odnosi se i na nepoštovanje propisa o sigurnom prijevozu djece.

Djeca se u automobilima moraju prevoziti u skladu s pravilima o odgovarajućim sigurnosnim sjedalicama i postoljima, ovisno o njihovoj visini i drugim propisanim uvjetima.

Nepravilno postavljena sjedalica ili prijevoz djeteta bez odgovarajućeg sigurnosnog sustava može predstavljati ozbiljan rizik u slučaju prometne nesreće.

Kada počinju vrijediti nove kazne?

Ministar Božinović naglasio je da je cilj najavljenih izmjena povećati sigurnost svih sudionika u prometu.

Uz sigurnosni pojas i prijevoz djece, predložene su i veće kazne za opasno parkiranje, ilegalne automobilske utrke te određene prekršaje povezane s električnim romobilima.

Važno je istaknuti da nove kazne još nisu na snazi. Riječ je o prijedlogu izmjena zakona, a njihova primjena ovisit će o završetku zakonodavnog postupka.