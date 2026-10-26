Zbog jedne boce alkohola završili iza rešetaka: Filipinka pokušala zaustaviti djevojku (19), a onda se umiješao njezin pijani pratitelj

Krađa boce alkoholnog pića u jednoj zagrebačkoj trgovini pretvorila se u ozbiljan incident. Djevojka (19) pokušala je napustiti trgovinu s ukradenim pićem, a njezin 28-godišnji pratitelj, prema sumnjama policije, pokušao je odgurnuti zaposlenicu koja ju je zaustavljala. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja oboje su predani pritvorskom nadzorniku.

Sve se dogodilo u subotu, 24. listopada, oko 21.35 sati u Ulici Božidara Adžije na zagrebačkoj Trešnjevci.

Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, 19-godišnjakinja je, kako se sumnja, iz trgovine otuđila bocu alkoholnog pića. Kada je pokušala izaći, zaustaviti ju je pokušala 30-godišnja zaposlenica, državljanka Filipina.

Umiješao se njezin pratitelj, ali nije računao na drugog zaposlenika

U tom se trenutku u incident uključio 28-godišnjak koji je bio u društvu djevojke.

Prema policijskim navodima, pokušao je odgurnuti zaposlenicu s vrata kako bi 19-godišnjakinji omogućio da napusti trgovinu.

Međutim, reagirao je drugi zaposlenik, 30-godišnji državljanin Filipina, koji je uspio zadržati osumnjičenog muškarca do dolaska policije.

Policijski službenici po dolasku su prema 28-godišnjaku uporabili tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje te ga priveli u službene prostorije.

Alkotest otkrio 2,42 promila

Nakon privođenja muškarac je alkotestiran, a rezultat je pokazao 2,42 promila alkohola u organizmu.

Policija je zatim nastavila kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

Oboje osumnjičeni za razbojničku krađu

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja zagrebačka policija izvijestila je da se 28-godišnjak i 19-godišnjakinja sumnjiče za kazneno djelo razbojničke krađe, počinjeno na štetu trgovačkog društva i 30-godišnjeg državljanina Filipina.

Oboje su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu.

Tako je incident koji je započeo krađom jedne boce alkoholnog pića završio ozbiljnim kaznenim sumnjama i privođenjem dvoje mladih ljudi.