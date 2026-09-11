Zbog jakog vjetra požar je zaprijetio kućama: "Protupožarni zrakoplovi već rade"

Dana 10. rujna u 22:13 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Ložišća. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na nepristupačnom terenu. U gašenju požara sudjeluje 70 vatrogasaca s 20 vatrogasnih vozila iz DVD-a Supetar, Bol, Pučišća, Selca i Milna.

Požar se zbog jakog vjetra počeo približavati naseljima Ložišća i Bobovišća. Svi stambeni objekti su uspješno obranjeni.

Zbog ugroze su započele pripreme za evakuaciju stanovništva, morskim putem iz Bobovišća prema Sutivanu. Na područje su upućeni brodovi Lučke kapetanije Split, HGSS-a i pomorske policije. Prema stanju u 3:30 sati nije bilo potpune evakuacije, već su stanovnici izmješteni prema Bobovišćima na moru, gdje su plovila bila spremna za prihvat ugroženih osoba. Nije bilo potrebe za daljnjim prebacivanjem osoba morskim putem.

U ispomoć vatrogascima otoka Brača upućene su ove snage iz VZŽ Splitsko-dalmatinske: DVD Mladost 1/3, DVD Gomilica 1/2, JVP Split 1/3, DVD Split 1/3, DVD Solin 1/3, DVD Vranjic 1/3, DVD Slatine 1/3, JVP Trogir 1/3, županijski zapovjednik 1/1, OP Makarska 1/9, ukupno 33 vatrogasca s 10 vatrogasnih vozila.

U jutarnjim satima angažirana su i 4 protupožarna zrakoplova CL-415 na požarištu.

U tijeku je angažiranje 4️⃣ Canadaira CL-415 na 🔥 na otoku Braču, Ložišća-Bobovišća, Splitsko-dalmatinska županija❗️ https://t.co/TKFknkX8gI — MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) September 11, 2026





- Na južnom dijelu požarišta još imamo otvorenog plamena. Na ostalim dijelovima imamo povremene aktivacije koje brzo saniramo. Protupožarni zrakoplovi već rade te očekujemo da će se i ova situacija na južnom dijelu riješiti te onda nastavljamo sa sanacijom požarišta - rekao je zapovjednik VZŽ Splitsko-dalmatinske Ivan Kovačević.