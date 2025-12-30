Close Menu

Zbog jakog vjetra otkazan koncert Grupe Boss u Gradini

Večerašnji koncert planiran za 21 sat neće se održati

Zbog jakog vjetra otkazuje se koncert Grupe Boss, koji je bio predviđen za večeras u 21 sat. Odluka o otkazivanju donesena je iz sigurnosnih razloga, s ciljem zaštite izvođača, tehničke ekipe i posjetitelja.

Unatoč ovoj promjeni u programu, glazbena događanja u Gradini nastavljaju se već sutra, kada je na rasporedu spektakularni doček Nove godine uz nastup Josipa Ivančića. Publiku potom očekuje i repriza novogodišnjeg programa uz popularni duo Matko & Brane, koji će dodatno zagrijati atmosferu i osigurati dobru zabavu za sve generacije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Organizatori zahvaljuju građanima na razumijevanju te pozivaju sve posjetitelje da im se pridruže na nadolazećim događanjima i zajedno proslave ulazak u novu godinu uz bogat glazbeni program.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0