Zbog jakog vjetra otkazan koncert Grupe Boss u Gradini

Zbog jakog vjetra otkazuje se koncert Grupe Boss, koji je bio predviđen za večeras u 21 sat. Odluka o otkazivanju donesena je iz sigurnosnih razloga, s ciljem zaštite izvođača, tehničke ekipe i posjetitelja.

Unatoč ovoj promjeni u programu, glazbena događanja u Gradini nastavljaju se već sutra, kada je na rasporedu spektakularni doček Nove godine uz nastup Josipa Ivančića. Publiku potom očekuje i repriza novogodišnjeg programa uz popularni duo Matko & Brane, koji će dodatno zagrijati atmosferu i osigurati dobru zabavu za sve generacije.

Organizatori zahvaljuju građanima na razumijevanju te pozivaju sve posjetitelje da im se pridruže na nadolazećim događanjima i zajedno proslave ulazak u novu godinu uz bogat glazbeni program.