Zbog jakog vjetra odgođeno puštanje lampiona na Malom Glorijetu

Zbog jakog vjetra odgađa se puštanje lampiona koje je bilo planirano za danas, 30. prosinca, s početkom u 18 sati na Malom Glorijetu. Odluka o odgodi donesena je iz sigurnosnih razloga, kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika i posjetitelja.

Organizatori ističu kako će javnost o novom terminu održavanja događanja biti pravovremeno obaviještena putem službenih društvenih mreža. Zahvaljuju svima na razumijevanju i strpljenju te pozivaju građane da prate daljnje obavijesti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa