Zbog iskrenja električne pile planuo požar u Dalmaciji, policija prijavila 55-godišnjaka

U Policijskoj postaji Šibenik je provedeno kriminalističko istraživanje nad 55-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine osumnjičenim za dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni jučer, 24. lipnja oko 15 sati u mjestu Dvornica, Općina Rogoznica prilikom izvođenja radova električnom pilom izazvao iskrenje uslijed čega je došlo do nekontroliranog širenja požara koje je zahvatilo površinu od 4 hektara te je izgorjela suha trava i nisko raslinje, 50 stabala maslina i 4 telefonska drvena stupa.

Osumnjičeni muškarac je uhićen i odveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Požar je jučer, 24. lipnja u 21,10 sati u potpunosti ugašen. U navedenom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelom naknadno će se utvrditi.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv 55-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.