Zbog incidenta u Primoštenu na udaru završio restoran u Kaštelima: "Molimo javnost za razumijevanje"

Nakon incidenta u staroj gradskoj jezgri Primoštena, u kojem je, prema informacijama Općine Primošten i policije, sudjelovao vlasnik tamošnjeg restorana Rudina, na meti su se našli i ugostitelji koji s događajem nemaju nikakve veze.

Naime, posljednjih sati na Googleu su se počele pojavljivati negativne recenzije restorana Rudine u Kaštelima, iako taj ugostiteljski objekt nije povezan s incidentom koji se dogodio u Primoštenu.

U jednoj od objavljenih recenzija korisnik navodi kako je "vlasnik agresivan" te spominje događaj koji se zbio u drugom ugostiteljskom objektu, zbog čega je kaštelanski restoran dobio ocjenu od jedne zvjezdice.

Zbog nastale zabune vlasnici restorana Rudine u Kaštelima oglasili su se na društvenim mrežama.

"Zgroženi zbog događaja koji se dogodio u ugostiteljskom objektu u Primoštenu, želimo naglasiti kako nemamo nikakve veze s tim. Imena objekata su gotovo slična, ali konoba Rudine nije u pitanju, stoga molimo javnost za razumijevanje", poručili su.

Apelirali su na građane da prije ostavljanja recenzija provjere o kojem je ugostiteljskom objektu riječ kako zbog zabune ne bi bili oštećeni oni koji s incidentom nemaju nikakve povezanosti.