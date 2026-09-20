Zbog Hajdukovca se preselila iz Madrida u Split, a sada pokazala što je još čeka: „Nije lako“

Preseljenje iz Madrida u Split za španjolsku influencericu Taniju Déniz još nije gotovo. Djevojka novog Hajdukova igrača Carlosa Martína objavila je nastavak svoje priče o velikoj životnoj promjeni i pratiteljima pokazala koliko je posla još čeka.

Nakon što je prije dva tjedna podijelila emotivne trenutke odlaska iz Španjolske, ovoga puta pokazala je nešto praktičniju, ali poprilično zahtjevnu stranu selidbe.

Pred njom je, naime, još pakiranje velikog broja stvari koje iz Madrida treba prebaciti u Split. Na snimci koju je objavila vidi se mnoštvo odjeće, obuće i drugih osobnih predmeta koje tek treba razvrstati, spakirati i pripremiti za prijevoz.

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Sudeći prema količini stvari koju je pokazala pratiteljima, dolaskom u Hrvatsku završio je tek jedan dio njezina preseljenja. Organizacija ostatka stvari koje su ostale u Madridu tek je pred njom.

Déniz je prvi dio svoje selidbe podijelila prije dva tjedna sa svojih 483 tisuće pratitelja. Tada je pokazala posljednje trenutke u Madridu, pakiranje stvari i emotivan oproštaj od prijatelja, nakon čega je krenula prema aerodromu i Hrvatskoj.

Kamera je zabilježila i njezine prve trenutke nakon dolaska u Split, grad u kojem započinje novo životno poglavlje uz Carlosa Martína.

"Selim se iz Španjolske zbog ljubavi, prvi dio. Sve se dogodilo tako brzo da vam nisam ni znala kako reći", napisala je tada uz snimku.

Nije skrivala ni da joj napuštanje dosadašnjeg života u Španjolskoj nije bilo jednostavno, no istaknula je kako na promjenu pokušava gledati kao na novu priliku.

"Nije lako, ali ovo je i prilika. Trudim se ostati pozitivna", poručila je Déniz.

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