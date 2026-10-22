Zbog Hajduka velike mjere opreza u Švicarskoj: Thun provjerava i vlastite navijače, jedan se javno požalio: "Je li problem što sam stranac?"

Gostovanje Hajduka kod švicarskog Thuna u drugom kolu Konferencijske lige proglašeno je utakmicom visokog rizika, zbog čega je domaći klub uveo stroge sigurnosne mjere. Koliko su organizatori ozbiljno pristupili ovom susretu, pokazuje i neobična situacija u kojoj su se našli kupci ulaznica, uključujući i one koji imaju sezonske pretplate. Naime, FC Thun putem elektroničke pošte kontaktira kupce ulaznica kako bi provjerio jesu li navijači domaćeg kluba, neutralni gledatelji ili simpatizeri Hajduka.

Jedan od kupaca, koji je svoje iskustvo podijelio na društvenim mrežama, nije skrivao iznenađenje takvim postupkom. "FC Thun me nakon kupnje paketa ulaznica za Konferencijsku ligu, i to uz popust za vlasnike sezonskih pretplata, putem e-maila pita smatram li se navijačem Thuna ili Hajduka. Je li razlog to što živim u Zürichu ili zato što sam stranac?", zapitao se.

Der FC Thun stellt mir nach dem Kauf eines Conference League-Ticketpakets (notabene mit Saisonaborabatt) per E-Mail die Frage, ob ich mich als Thun-Fan oder als Hajduk-Fan lese 😲

Liegts daran, dass ich in Zürich wohne oder dass ich Ausländer bin 🤔 https://t.co/eF9nCRccIq — Matthias Engel (@MatthiasEngel09) October 19, 2026

UEFA-ina sigurnosna pravila: Posebne provjere za južnu tribinu

Iz elektroničke poruke koju je objavio vidljivo je da se provjere odnose na kupce ulaznica za južnu tribinu, odnosno sektore G17, G18, H19 i H20. Prema obavijesti švicarskog kluba, zbog sigurnosnih pravila UEFA-e ta je tribina namijenjena isključivo navijačima Thuna i neutralnim gledateljima.

Kako bi osigurao poštivanje tih pravila i odgovarajući raspored gledatelja na tribinama, klub je od kupaca zatražio ispunjavanje posebnog obrasca, a rok za dostavu podataka bio je ponedjeljak, 19. listopada.

Ni sezonska pretplata nije dovoljna?

Posebno je zanimljivo što se među osobama koje su dobile ovakvu poruku nalaze i kupci paketa ulaznica s popustom za vlasnike sezonskih pretplata. Objava jednog od njih pokazuje da je takva procedura iznenadila i dio domaće publike, koja očito nije očekivala dodatne provjere nakon kupnje ulaznica. Ipak, iz dostavljene obavijesti proizlazi da je cilj postupka razdvajanje navijačkih skupina i sprječavanje mogućih sigurnosnih problema, a ne provjera državljanstva kupaca.

Susret Thuna i Hajduka igra se večeras, 22. listopada, s početkom u 21 sat, a stroge mjere domaćina potvrđuju koliko se pozornosti posvećuje sigurnosti uoči dolaska splitskog kluba.