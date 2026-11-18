Nakon čak 13 godina čekanja, ljubitelji jedne od najpopularnijih videoigara na svijetu spremni su na sve kako bi što prije zaigrali Grand Theft Auto 6 (GTA 6). Od uzimanja godišnjih odmora i kupnje novih konzola do pokušaja virtualnog preseljenja na Novi Zeland, igrači diljem svijeta smišljaju načine kako među prvima ući u novi virtualni svijet.

Uzbuđenje je dosegnulo vrhunac uoči izlaska igre, koji je najavljen za četvrtak u ponoć prema lokalnom vremenu svake regije. To znači da će igra postati dostupna u različitim dijelovima svijeta u različito vrijeme, što je posebno zagolicalo maštu najnestrpljivijih obožavatelja.

Šef možda ne zna što je GTA 6, ali godišnji je već odobren

Koliko je iščekivanje veliko, najbolje pokazuju podaci britanske tvrtke za ljudske resurse BrightHR.

Tvrtka je analizirala izostanke više od 1,2 milijuna zaposlenika u Velikoj Britaniji i otkrila da se GTA 6 spominje u čak 4,6 posto zahtjeva za slobodne dane.

Prema podacima koje prenosi BBC, tijekom studenoga i prosinca zbog izlaska igre rezervirano je približno 83.000 slobodnih dana.

Među onima koji su na vrijeme osigurali predah od poslovnih obveza nalazi se i Victoria Evans iz West Sussexa.

Ona je odlučila uzeti slobodan dan i naviti alarm već za pet sati ujutro kako bi što prije mogla početi igrati. Pritom ju nije omela ni činjenica da njezin šef, kako kaže, uopće ne zna što je GTA 6.

Američka vojska pronašla neobičan način privlačenja vojnika

Pomama za novim nastavkom popularne franšize stigla je čak i do američke vojske.

Treća pješačka divizija u vojnoj bazi Fort Stewart ponudila je djelatnim vojnicima četverodnevni dopust ako potpišu ugovor o produljenju službe na najmanje dvije godine.

Tako je dugo očekivana videoigra postala i neobičan poticaj za ostanak u vojnim redovima.

Dok jedni uzimaju godišnji odmor kako bi pobjegli od posla, drugi bi zbog nekoliko slobodnih dana bili spremni produljiti vojnu karijeru.

Virtualna selidba na Novi Zeland zbog nekoliko sati prednosti

Najnestrpljiviji igrači pokušavaju pronaći i način kako nadmudriti vremenske zone.

Posebnu pozornost privukao je takozvani trik s Novim Zelandom. Budući da je ta zemlja među prvima koje ulaze u novi kalendarski dan, ondje bi GTA 6 trebao postati dostupan prije nego u većini drugih država.

Zato pojedini igrači razmišljaju o promjeni regionalnih postavki svojih konzola kako bi sustav prepoznao da se nalaze na Novom Zelandu.

Koliko je taj trik popularan, pokazuje podatak da su pretraživanja povezana s njim u Velikoj Britaniji tijekom posljednjih mjesec dana porasla za više od 5000 posto.

No takav pokušaj ranijeg pristupa igri nije bez rizika.

Analitičari upozoravaju da bi zaobilaženje regionalnih ograničenja moglo biti protivno pravilima Microsofta i Sonyja, što potencijalno može dovesti do blokiranja korisničkog računa ili gubitka pristupa kupljenim igrama.

Drugim riječima, pokušaj da se u virtualni kriminalni svijet uđe nekoliko sati ranije mogao bi završiti vrlo stvarnim problemima.

Nema konzole? Nema problema, samo pripremite novčanik

Dodatnu glavobolju imaju igrači koji preferiraju računala jer GTA 6 pri izlasku neće biti dostupan za PC.

Nova igra u početku stiže samo na konzole, zbog čega su neki obožavatelji spremni izdvojiti stotine funti za uređaj koji će im omogućiti igranje odmah po izlasku.

PlayStation 5 u Velikoj Britaniji stoji od približno 520 funti, dok se za snažniji PlayStation 5 Pro mora izdvojiti gotovo 790 funti.

Za dio igrača to očito nije previsoka cijena kada je riječ o nastavku koji čekaju više od desetljeća.

Trinaest godina čekanja pretvorilo se u pravu ludnicu

Grand Theft Auto jedna je od najpoznatijih franšiza u povijesti industrije videoigara, a dugogodišnje iščekivanje šestog nastavka stvorilo je iznimno velika očekivanja.

Obožavatelji ne žele samo što prije zaigrati, nego i izbjeći da im drugi igrači na društvenim mrežama otkriju detalje priče, likove ili važne trenutke iz igre.

Zbog toga se planiraju slobodni dani, prilagođavaju rasporedi spavanja i razmatraju skupe kupnje.

Ako je suditi prema reakcijama igrača, izlazak GTA 6 za mnoge neće biti običan četvrtak, nego događaj za koji se pripremaju mjesecima.

A poslodavcima ostaje samo nadati se da će se njihovi zaposlenici, nakon nekoliko dana provedenih u virtualnom svijetu, ipak vratiti u onaj stvarni.