Zbog grmljavine izbio požar kod Skywalka na Biokovu

Nedugo nakon grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo makarsko područje, na prostoru Parka prirode Biokovo izbio je požar. Vatra je planula u blizini popularnog vidikovca Skywalk, zbog čega su na teren odmah upućene vatrogasne snage.

Prema informacijama makarskih vatrogasaca, intervencija je još uvijek u tijeku, a vatrogasci ulažu napore kako bi požar što prije stavili pod kontrolu i spriječili njegovo širenje.

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U gašenju sudjeluju pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Makarska, vatrogasci iz Tučepa i Podgore te članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Makarska.

Za sada nema informacija o razmjerima požara niti o eventualnoj ugroženosti posjetitelja i objekata na tom području. Više detalja očekuje se nakon što vatrogasci dovrše intervenciju i procijene stanje na terenu.

Prema prvim informacijama, požar je izbio nakon grmljavinskog nevremena koje je tijekom dana pogodilo područje Makarske rivijere, no okolnosti njegova nastanka tek će se utvrđivati.