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Zbog grmljavine izbio požar kod Skywalka na Biokovu

Požar je izbio nakon grmljavinskog nevremena koje je tijekom dana pogodilo područje Makarske rivijere

Nedugo nakon grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo makarsko područje, na prostoru Parka prirode Biokovo izbio je požar. Vatra je planula u blizini popularnog vidikovca Skywalk, zbog čega su na teren odmah upućene vatrogasne snage.

Prema informacijama makarskih vatrogasaca, intervencija je još uvijek u tijeku, a vatrogasci ulažu napore kako bi požar što prije stavili pod kontrolu i spriječili njegovo širenje.

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U gašenju sudjeluju pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Makarska, vatrogasci iz Tučepa i Podgore te članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Makarska.

Za sada nema informacija o razmjerima požara niti o eventualnoj ugroženosti posjetitelja i objekata na tom području. Više detalja očekuje se nakon što vatrogasci dovrše intervenciju i procijene stanje na terenu.

Prema prvim informacijama, požar je izbio nakon grmljavinskog nevremena koje je tijekom dana pogodilo područje Makarske rivijere, no okolnosti njegova nastanka tek će se utvrđivati.

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