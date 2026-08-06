Zbog duga od nekoliko tisuća eura šakama ga udarao u glavu: Policija privela 40-godišnjaka

Policijski službenici Policijske postaje Vodice dovršili su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom kojeg sumnjiče za pokušaj protupravne naplate na štetu 34-godišnjaka.

Prema rezultatima policijskog istraživanja, incident se dogodio u ponedjeljak, 3. kolovoza, u Pirovcu.

Sumnja se da je 40-godišnjak, pokušavajući naplatiti dug od nekoliko tisuća eura, tjelesno napao 34-godišnjaka. Zadao mu je više udaraca šakom u predjelu glave.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.