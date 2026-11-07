Zbog curenja nafte dio građana završio na Hitnoj: 'Zašto se nije aktivirao SRUUK?'

Probijen je naftovod JANAF-a kraj Nove Gradiške, pri čemu je iscurilo više od 400 tona nafte. Liječničku pomoć zatražilo je 15 osoba zbog glavobolje, otežanog disanja i mučnine. Procjenjuje se da je zagađeno područje veličine nogometnog igrališta.

Iscurilo pola milijuna litara nafte

Teški strojevi saniraju curenje naftovoda kod sela Prvča uz autocestu, u blizini Nove Gradiške. Korpa bagera pala je na cijev, gdje su se odvijali radovi.

"Procjenjujemo da nam je iscurilo oko 500 kubnih metara nafte. Danas smo nastavili s prikupljanjem nafte. Prikupili smo 200 kubnih metara. Nadamo se da ćemo to sanirati u idućih nekoliko dana. Imamo ugovor s Naftnom industrijom Srbije, oni silno iščekuju popravak", rekao je Ivan Cvitanović, direktor sektora sigurnosti i zaštite JANAF-a, piše Net.

Hrvatske vode procjenjuju da je onečišćeno 6 tisuća četvornih metara poljoprivredne površine te oko 600 četvornih metara Mašićkog potoka, što je otprilike veličina nogometnog igrališta. Iscurilo je 500 kubika nafte, kažu u JANAF-u, što je pola milijuna litara, odnosno 425 tona.

Osjeti se neugodan miris

"Nema ugroze za stanovništvo što se tiče ugroze vode i zraka", rekao je Cvitanović.

"Na samom gradilištu nemamo nikakvih povreda ni ozljeda, a što se tiče ostalih situacija u gradu nismo obaviješteni", rekao je Petar Vresnik, direktor Tehničkog sektora JANAF-a.

Lokalno stanovništvo od jučer osjeti neugodan miris.

"Jučer se osjetili i svi se pitamo što je. Nismo nitko znali što je", rekla je Manda Đaković.

"Danas se osjeti manje, ali jučer se osjetilo ne samo kod nas nego i u gradu. Čak kad sam osjetio taj miris provjeravao sam da ne curi nafta u autu", rekao je Ivan Đaković.

Građani zatražili liječničku pomoć

Ravnatelj županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo rekao je da su neki građani zatražili liječničku pomoć. Tegobe su doživjeli, kaže, radnici koji su se nalazili u blizini mjesta incidenta.

"Mi se upravo vraćamo s epidemiološkog izvida koji kaže da je 10-ak ljudi imalo vrtoglavice i glavobolje. Dio njih smo uputili u hitnu medicinsku pomoć i prema sadašnjim informacijama dvije osobe su dobile infuziju", rekao je Ante Cvitković, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.

Gradonačelnica Nove Gradiške Sabina Vlaović dobila je informaciju da se na hitni prijem javilo 15-ak osoba. Svi su opservirani, kaže, i nitko nije zadržan u bolnici. Umiruje građane.

"Mogu našim sugrađanima poručiti da mogu biti mirni i da je voda za piće uredna. Naime, prve kuće se nalaze preko kilometra od mikrolokacije gdje se događaj dogodio, a vodocrpilišta su udaljena 15 kilometara", rekla je Vlaović i dodala da nema informacija o tome je li napravljena analiza zraka.

U JANAF-u kažu da su o svemu obavijestili Centar 112, Inspektorat i Hrvatske vode. Brodsko-posavska policija na očevid je izišla uz nazočnost inspektora za zaštitu okoliša te će prikupljenu dokumentaciju dostaviti DORH-u.

Je li trebalo aktivirati SRUUK?

Aktivisti udruge Ekologija grada još sinoć su snimili naftu koja je iscurila. Smatraju da je trebalo aktivirati SRUUK.

"Odjedanput se počeo širiti neugodan miris. Prijavljene su vrtoglavice i glavobolje. Da se ljudima reklo na tom i tom području desilo se to i to. Da se ljude umiri i daju upute - nemojte otvarati prozore i neka ne borave na tom području", rekao je Josip Pavlović iz udruge Ekologija grada.

U Ravnateljstvu civilne zaštite odgovaraju da, s obzirom na to da su posljedice incidenta ostale u okviru postrojenja tvrtke, bez prijetnje okolnom stanovništvu ili okolišu, nije bilo potrebe za slanje poruka ranog upozoravanja, piše Net.

"Ja osobno mislim da nije trebalo aktivirati SRUUK, ali na nadležnim institucijama je da odrede kada koristiti, a kada ne", rekla je gradonačelnica Vlaović.

Posljedice puknuća naftovoda trebale bi se sanirati u idućih 10 dana, kažu u JANAF-u.