Zbog buktinje u Karlovcu oglasio se i SRUUK: Ovo su prve fotografije s požarišta

Kako smo ranije izvijestili, Grad Karlovac objavio je na svojoj Facebook stranici kako su vatrogasne ekipe na terenu zbog požara u objektu tvrtke Nova Chem na području Male Švarče. Požar se proširio i na skladište Gavranovića.

U tijeku su lokaliziranje i gašenje požara te zaštita okolnih objekata.

Kako javlja Index, građanima je stiglo upozorenje putem sustava SRUUK zbog požara. Međutim, prema riječima čitatelja Indexa, upozorenje je stiglo tek sat vremena nakon što je već bilo poznato da je požar izbio.

Objavljene su i prve fotografije s požarišta