Zbog 28 parkirnih mjesta posječena stabla, građani negoduju: Novi rotor u Šibeniku vrijedan 716 tisuća eura izazvao žestoke rasprave

Izgradnja novog kružnog raskrižja na šibenskom Šubićevcu, projekta vrijednog više od 700 tisuća eura, otvorila je raspravu o pitanju s kojim se suočava sve više dalmatinskih gradova: koliko zelenih površina treba žrtvovati radi novih prometnica i parkirališta?

Na raskrižju Ulice bana Josipa Jelačića i Ulice Đure Đakovića, u blizini nadvožnjaka Jadranske magistrale, radovi su službeno započeli 2. studenoga.

Projekt obuhvaća izgradnju rotora, uređenje nogostupa, postavljanje javne rasvjete i izgradnju parkirališnih mjesta, a jedan od ciljeva jest poboljšanje uvjeta za javni gradski prijevoz.

Međutim, početak radova obilježilo je nezadovoljstvo dijela građana zbog sječe stabala.

Za 28 mjesta predviđen zahvat u šumski prostor

Najviše prijepora izazvalo je planirano parkiralište s 28 parkirnih mjesta na južnom dijelu zahvata.

Tijekom predstavljanja projekta početkom godine građanima su ponuđene dvije varijante. Prva je uključivala parkiralište i zahvat u približno 1.500 četvornih metara šumske površine, dok druga nije predviđala parkiralište na tom području i nije zadirala u šumu.

Nakon rasprave Vijeće Gradske četvrti Šubićevac odlučilo se za kompromisno rješenje koje uključuje parkiralište, ali i izmijenjeno hortikulturno uređenje.

Predviđena je zamjena postojećih borova novim stablima, no dio stanovnika smatra da sadnja mladih stabala ne može odmah nadomjestiti vrijednost već formiranog zelenila.

Građani nezadovoljni sječom

Posebno nezadovoljstvo izazvala je činjenica da su stabla uklonjena prije službenog početka radova.

Dio stanovnika najavljivao je protivljenje takvom zahvatu, upozoravajući da je postojeći šumski prostor važan za izgled četvrti i kvalitetu života njezinih stanovnika.

U raspravi se tako otvorilo pitanje može li se problem parkiranja riješiti bez smanjivanja zelenih površina.

S druge strane, projekt se obrazlaže potrebom povećanja prometne sigurnosti i boljeg funkcioniranja gradskog prijevoza, uključujući mogućnost kvalitetnijeg autobusnog povezivanja Šubićevca.

Izvođač Bemix, rok pet mjeseci

Radove izvodi šibenska tvrtka Bemix, a ugovorena vrijednost iznosi 716.001,38 eura s PDV-om.

Predviđeni rok izvođenja radova je pet mjeseci, što znači da bi, ako ne bude značajnijih zastoja, projekt mogao biti dovršen tijekom proljeća 2027. godine.

Tijekom prve faze radova, koja bi trebala trajati približno dva mjeseca, promet Ulicom bana Josipa Jelačića odvija se u oba smjera, dok je za promet prema gradskom stadionu uspostavljena privremena obilazna prometnica.

Koliko je stabala izgubljeno, a koliko će ih biti posađeno?

Za procjenu stvarnog utjecaja zahvata na okoliš posebno su važni podaci o broju uklonjenih stabala, njihovoj starosti i stanju, kao i broju te vrstama novih stabala koja se planiraju posaditi.

Važno je i pitanje gdje će se sadnja provesti te tko će biti odgovoran za dugoročno održavanje novog zelenila.

Slučaj Šubićevca pokazuje koliko osjetljivo može biti planiranje prometne infrastrukture u već izgrađenim gradskim četvrtima.

Novi rotor možda će poboljšati prometnu sliku ovog dijela Šibenika, ali rasprava o cijeni koju grad plaća gubitkom postojećeg zelenila time neće nužno završiti.