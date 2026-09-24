Završnica kampanje na Spinutu: Levantin pred izbornu šutnju istaknuo svoju sedmorku

Još su samo tri dana ostala do kotarskih izbora u Splitu, a kampanja na Spinutu ulazi u samu završnicu. Birači će na birališta izaći u nedjelju, 27. rujna, kada se biraju nova vijeća splitskih gradskih kotareva i mjesnih odbora.
Uoči posljednjeg dana kampanje oglasila se i Nezavisna lista Luke Kovača Levantina, koja na izborima u Gradskom kotaru Spinut nosi redni broj 2.
Levantin je uz fotografiju s imenima kandidata kratko poručio:
„Nezavisna lista – Luka Kovač Levantin – broj 2. Nedjelja, 27.09.2026. od 07:00 do 19:00. Gradski kotar Spinut. Zdravi i veseli bili.“
Ovo je Levantinova sedmorka
Uz Luku Kovača Levantina, na listi su:
- Luka Kovač Levantin
- Hrvoje Jankov
- Rozalija Radelić
- Marin Krstulović
- Toni Pavišić
- Kristina Kalebić
- Maja Šimundža
Riječ je o ekipi s kojom Levantin pokušava nastaviti vođenje kotara nakon mandata u kojem je njegova nezavisna lista imala većinu u Vijeću Spinuta.
Na izborima 2022. njegova lista osvojila je 680 glasova, odnosno gotovo 60 posto, što joj je donijelo pet od ukupno sedam vijećničkih mjesta.
U petak posljednji dan kampanje
Pred kandidatima je još petak za završne poruke biračima. Izborna promidžba prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora, pa izborna šutnja počinje u subotu u 00:00 sati i traje do zatvaranja birališta u nedjelju u 19 sati. Tijekom tog razdoblja zabranjena je izborna promidžba i nagovaranje birača da glasuju za pojedinu listu ili kandidata.
Tako će Spinut, nakon posljednjih poruka kandidata u petak, u subotu ući u dan izborne šutnje, a konačnu riječ u nedjelju će imati birači.
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