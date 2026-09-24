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Završnica kampanje na Spinutu: Levantin pred izbornu šutnju istaknuo svoju sedmorku

Nezavisna lista Luke Kovača Levantina na nedjeljne izbore izlazi pod brojem 2. Petak je posljednji dan kampanje, a od subote počinje izborna šutnja
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Još su samo tri dana ostala do kotarskih izbora u Splitu, a kampanja na Spinutu ulazi u samu završnicu. Birači će na birališta izaći u nedjelju, 27. rujna, kada se biraju nova vijeća splitskih gradskih kotareva i mjesnih odbora.

Uoči posljednjeg dana kampanje oglasila se i Nezavisna lista Luke Kovača Levantina, koja na izborima u Gradskom kotaru Spinut nosi redni broj 2.

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Levantin je uz fotografiju s imenima kandidata kratko poručio:

„Nezavisna lista – Luka Kovač Levantin – broj 2. Nedjelja, 27.09.2026. od 07:00 do 19:00. Gradski kotar Spinut. Zdravi i veseli bili.“

Ovo je Levantinova sedmorka

Uz Luku Kovača Levantina, na listi su:

  1. Luka Kovač Levantin
  2. Hrvoje Jankov
  3. Rozalija Radelić
  4. Marin Krstulović
  5. Toni Pavišić
  6. Kristina Kalebić
  7. Maja Šimundža

Riječ je o ekipi s kojom Levantin pokušava nastaviti vođenje kotara nakon mandata u kojem je njegova nezavisna lista imala većinu u Vijeću Spinuta.

Na izborima 2022. njegova lista osvojila je 680 glasova, odnosno gotovo 60 posto, što joj je donijelo pet od ukupno sedam vijećničkih mjesta.

U petak posljednji dan kampanje

Pred kandidatima je još petak za završne poruke biračima. Izborna promidžba prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora, pa izborna šutnja počinje u subotu u 00:00 sati i traje do zatvaranja birališta u nedjelju u 19 sati. Tijekom tog razdoblja zabranjena je izborna promidžba i nagovaranje birača da glasuju za pojedinu listu ili kandidata.

Tako će Spinut, nakon posljednjih poruka kandidata u petak, u subotu ući u dan izborne šutnje, a konačnu riječ u nedjelju će imati birači.

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