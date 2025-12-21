Završio je prvi Advent na Pazariću, pogledajte kako je bilo

Prvi Advent na Pazariću završio je uz osmijehe, pune ruke vrećica i onaj dobar osjećaj da se dogodilo nešto vrijedno. U samo tri dana, unutarnji prostor ribarnice na Tržnici Plokite pretvoren je u živo, toplo i veselo adventsko okupljalište koje je pokazalo da Split ima itekako sluha za nove, lokalne i autentične priče.

Od prvog dana bilo je jasno da se ovdje ne radi o još jednom adventu koji se samo „obiđe“. Na Pazarić se dolazilo s razlogom u paru, u društvu, s djecom, iz znatiželje ili s jasnom namjerom da se podrže domaći ljudi i njihovi proizvodi. Razgovaralo se, kušalo, fotografiralo i ostajalo duže nego što se planiralo. Upravo je ta spontanost bila najveći kompliment cijelom konceptu.

Fokus Adventa na Pazariću bio je jasan: podrška hrvatskim proizvođačima, obrtnicima i malim poduzetnicima, uz naglasak na kvalitetu i osobni pristup. Posjetitelji su imali priliku upoznati priče iza proizvoda od rukotvorina i božićnih dekoracija do slastica, vina, likera, kozmetike i inovativnih rješenja za zdraviji život. Mnogi izlagači već su prve večeri gotovo rasprodali svoje štandove, što je dodatno potvrdilo da ovakav format ima publiku.

Posebnu težinu cijelom događanju dala je humanitarna komponenta. Županijska udruga slijepih i Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači bili su snažno prisutni i vidljivi, a interes za njihove rukotvorine i donacije pokazao je koliko su Splićani spremni stati uz one kojima je podrška najpotrebnija kada se to čini iskreno i bez velikih riječi.

Advent na Pazariću bio je i mjesto jednostavnih, ali snažnih poruka: besplatan topli čaj za djecu, pića uz poziv na donaciju za odrasle, glazba koja prati razgovor, a ne guši ga, i prostor u kojem se svi osjećaju dobrodošlo. Upravo takav pristup stvorio je osjećaj zajedništva koji se danas rijetko doživljava.

Zadovoljstvo su istaknuli i sami izlagači.

„Ovaj advent je izvanredna prilika za približiti proizvode potencijalnim kupcima. Održali smo dosta prezentacija i veselimo se sljedećem sličnom projektu“, poručila je Ivana iz Kristalne ideje, hrvatske tvrtke koja razvija rješenja za čist zrak i vodu.

Iza cijele inicijative stoji suradnja Gradskog kotara Plokite, Udruge Poslovna mreža Hrvatske, Tržnica Split te Parkova i nasada, koji su zajedničkim snagama pokazali kako se grad može oživjeti kroz kvart, ljude i dobre ideje. Ovaj advent nije bio samo blagdanski događaj, već primjer kako se prostor i zajednica mogu povezati na smislen način.

Prvi Advent na Pazariću završio je uspješno i ostavio jasnu poruku da Split treba više ovakvih događaja, u različitim kvartovima, tijekom cijele godine. Događaja koji daju priliku svima, stvaraju razliku i vraćaju povjerenje u snagu lokalne zajednice.

Ako je suditi po prvom izdanju Pazarić je napravio veliki korak prema tome da postane nova splitska adventska tradicija.