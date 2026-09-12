Završio je Innovate Split! Rekordan broj sudionika potvrdio važnost tehnološkog, inovatorskog i poduzetničkog razvoja grada Splita

Drugo izdanje konferencije Innovate Split, održano 10. i 11. rujna u Tehnološkom parku Split, okupilo je više od 500 posjetitelja te gotovo stotinu govornika, poduzetnika, investitora te predstavnika tehnoloških kompanija i inovacijskih ekosustava iz Hrvatske i svijeta.

Ovogodišnje izdanje pokazalo je da Split i Tehnološki park mogu biti središnja točka okupljanja tech zajednice, kroz Innovate Split kao jedan od vodećih tehnoloških i poduzetničkih događaja u regiji. Svečano otvorenje prigodnim govorima otvorili su dogradonačelnica Grada Splita Matea Dorčić, pročelnica službe za razvoj grada Antonija Eremut Erceg te Goran Batinić, direktor RaSTa.

- Nama u Gradu je izrazito zadovoljstvo i zahvalila bih svima koji su uložili trud da se ovo održi zaista na jednoj svjetskoj razini. Bitno je da smo se pozicionirali na svjetsku inovacijsku i tehnološku scenu i smatram da će ovo biti vrijedna razmjena znanja i iskustava, ali i prilika za buduće suradnje i projekte. Naša startup scena itekako se razvija i zaista vjerujem da će ovo dodatno osnažiti suradnju, kazala je Matea Dorčić.

Iza Tehnološkog parka Split su dvije godine uspješnog rada, a ovaj događaj potvrda je sve većeg rasta tehnološke i inovacijske scene u gradu Splitu.

- Prva godina konferencije bila je u nešto manjem obimu, a ove godine željeli smo je podići na višu razinu i postaviti Split na tehnološku kartu. Mislim da smo u tome uspjeli. Sadržaji su raznovrsni i svatko je mogao pronaći nešto za sebe. Želimo naglasiti da Grad Split već godinama radi na razvoju tehnološkog sektora, a sada smo u fazi u kojoj se sve to konkretizira. Ova konferencija najbolji je primjer toga, kazao je Goran Batinić

Prvog dana konferencije program je bio podijeljen na četiri tematske pozornice - Founders & Capital, Tech Frontiers, Innovation Mainstage i Ecosystem Forum, a sudionici su iz prve ruke mogli čuti iskustva ljudi koji su kompanije gradili, skalirali, financirali i prodavali.

Važan dio programa bio je i startup pitch competition, na kojem je više od 20 startupa predstavilo svoje projekte pred investitorima renomiranih globalnih fondova.

Pobjednik i dobitnik Infobip nagrade od dvije tisuće eura u startup kreditima u kategoriji Early stage startupa je FAAR. Ovaj splitski mobility startup želi postati svojevrsni digitalni “home” za automobil – jedno mjesto na kojem vozač vodi podatke o vozilu, osiguranju, servisima, gumama, gorivu i parkingu, umjesto da koristi niz odvojenih aplikacija i dokumenata.

Pobjednik druge kategorije malo zrelijih startupa je FIRA, fintech startup koji razvija “digitalnog CFO-a” za male poduzetnike – platformu koja na jednom mjestu objedinjuje izdavanje računa i eRačuna, fiskalizaciju, bankovne račune, praćenje uplata, troškova i izvještavanje. U drugoj kategoriji također je Infobip nagradu od pet tisuća eura u startup kreditima dobio startup EasyLazy, hospitality-tech startup koji razvija platformu za rezervacije, naručivanje i plaćanje usluga na jednome mjestu, prvenstveno za hotele, resorte, plaže, kampove, festivale i druge lokacije s velikim brojem gostiju.

Jedna od najvećih novosti ovogodišnjeg izdanja bila je transformacija drugog dana konferencije u Open Community Day - besplatan program namijenjen studentima, developerima, poduzetnicima i svima koji žele primijeniti stečeno znanje na vlastiti projekt ili karijeru. Umjesto klasičnog konferencijskog formata, održano je 10 community meetupa posvećenih temama poput umjetne inteligencije, startupa, blockchaina i Web3 tehnologije, quantum computinga, ženskog poduzetništva, međunarodnog poslovanja i industrijskog 3D printa. Kako sve ne bi ostalo samo na razgovoru, održano je i sedam praktičnih radionica i masterclassova - od value propositiona i intelektualnog vlasništva do izgradnje osobnog brenda putem LinkedIna.

Konferenciju su, uz Tehnološki park Split, organizirali Grad Split i Razvojna agencija Split RaST, uz podršku gradskih tvrtki koje su na expo dijelu predstavile i smart city rješenja Grada Splita.