ZAVRŠENO SVJETSKO PRVENSTVO U VATERPOLU 4 NA 4 - Hrvat MVP, zlato Španjolcima i Amerikankama

Španjolski vaterpolisti i američke vaterpolistice upisali su se zlatnim slovima u povijest kao prvi pobjednici premijernog izdanja Svjetskog prvenstva u vaterpolu "4 na 4", koje je proteklih sedam dana održano u kultnom ambijentu dubrovačkog stare gradske luke, u Portu. Ova nova inačica vaterpola privukla je ovih dana pozornost sportske javnosti pod dubrovačkim zidinama, donijevši neizvjesnost i pregršt uzbuđenja.

U muškoj konkurenciji, gdje su sudjelovale čak 24 reprezentacije, Španjolska je u finalu pobijedila na peterce 'Bijeli tim' (riječ je o ruskim igračima koji zbog sankcija ne nastupaju pod svojim imenom i obilježjima), dok je Hrvatska u susretu za treće mjesto s 3:1 bila bolja od Srbije. U ženskom dijelu turnira, na kojem je nastupilo 8 reprezentacija, Amerikanke su u finalu s 3:0 u setovima svladale Španjolke, dok su vaterpolistice iz Rusije u utakmici za treće mjesto bile bolje s 3:0 od Australije. Hrvatske vaterpolistice zauzele su peto mjesto.

Proglašeni su na kraju i najbolji pojedinci prvenstva, najbolja vratarka je Mariona Terre Marti iz Španjolske, a najbolja igračica Amerikanka Ryann Neushul, dok je najbolji vratar Španjolac Didac Plana Garcia, a najbolji igrač je naš reprezentativac Roko Pelicarić iz Svetog Filipa i Jakova, član šibenskog Solarisa, koji je tijekom turnira bio nezaustavljiv i postigao je u sedam utakmica točno 40 pogodaka.

Poziv u reprezentaciju je bio moj sportski san – isticao je uoči prvenstva 28-godišnji Pelicarić, koji se oglasio i nakon osvajanja bronce i izbora za MVP prvenstva.

- Sretni smo što smo osvojili broncu. Malo žalimo što nismo ušli u finale, ali najvažnije je da smo turnir završili pobjedom. Rekao bih da je ovo najljepših devet dana u mom sportskom životu. Najviše bih pohvalio izbornika Paula Obradovića koji je najzaslužniji za ovaj rezultat. Također, hvala svima koji su nas bodrili s tribina, atmosfera je na svakoj utakmici zaista bila sjajna. Postigao sam 40 pogodaka na turniru, dobio ovo prestižno priznanje, ali sve je to i zasluga mojih suigrača. Hvala im – naglasio je Pelicarić.

Nagrade finalistima i najboljim pojedincima uručili su u ime World Aquaticsa Vanja Udovičić, a u ime domaćina Tomislav Dumančić, predsjednik Vaterpolskog kluba Jug Adriatic osiguranje.