Završeno osiguranje summita MED9 u Splitu: Policija nije zabilježila nijedan sigurnosni incident

Policija je zaključila opsežnu sigurnosnu operaciju povezanu s održavanjem summita MED9 u Splitu. Tijekom dva dana provođenja posebnih mjera nije zabilježen nijedan sigurnosni incident, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Velik broj policijskih službenika bio je angažiran na osiguranju međunarodnog skupa, ali i na regulaciji prometa zbog dolaska brojnih državnika i visokih europskih dužnosnika.

Najviše problema u prometu zabilježeno je u utorak navečer, kada se održavala i nogometna utakmica. Kombinacija posebne prometne regulacije i velikog broja vozila dovela je do povremenih gužvi i zastoja, no iz policije ističu kako je riječ o situaciji koju su unaprijed očekivali.

Navode da je angažmanom policijskih službenika na terenu promet ubrzo normaliziran.

Danas bez većih prometnih problema

Iako je upravo tijekom današnjeg dana proveden najveći broj sigurnosnih mjera povezanih sa summitom, većih gužvi i zastoja na splitskim prometnicama, prema policijskim informacijama, nije bilo.

Policija je nakon završetka osiguranja posebno zahvalila građanima koji su tijekom protekla dva dana slijedili preporuke vezane uz kretanje i sudjelovanje u prometu.

Smatraju kako je odgovorno ponašanje građana pomoglo smanjiti broj vozila na prometnicama i olakšalo provedbu planiranih sigurnosnih mjera.

Policija zahvalila građanima i kolegama

Zahvalu su uputili i medijima preko kojih su građani Splita i Splitsko-dalmatinske županije pravodobno dobivali informacije o posebnim mjerama i promjenama u prometu.

U osiguranju summita nisu sudjelovali samo službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Angažirani su i pripadnici Uprave za posebne poslove sigurnosti Ravnateljstva policije te policijski službenici iz drugih policijskih uprava.

Tijekom dva zahtjevna dana policijske snage istodobno su obavljale poslove povezane s osiguranjem summita MED9 i nogometne utakmice.

Završetkom međunarodnog skupa okončana je i velika policijska operacija, a iz policije ističu kako je sve proteklo bez sigurnosnih incidenata.