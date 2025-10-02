Završeni su radovi u Matoševoj ulici, pogledajte kako sada izgleda

Radovi na sanaciji Matoševe ulice, koji su započeli sredinom rujna, službeno su završeni. Obuhvaćena je dionica od križanja s Prilazom Vladimira Nazora do Zrinsko-frankopanske ulice.

Iako se radi o relativno kratkom potezu od oko 300 metara, zahvat je bio sveobuhvatan. Osim novog sloja asfalta, radnici su intervenirali i ispod površine – obnovljena je dotrajala vodovodna i kanalizacijska infrastruktura, koja je godinama uzrokovala povremene probleme u opskrbi i odvodnji.

Građani tog dijela grada sada mogu očekivati sigurniju i pouzdaniju komunalnu infrastrukturu, ali i kvalitetniju prometnicu.