Završeni su radovi u Matoševoj ulici, pogledajte kako sada izgleda

Ponovno se može Matoševom, ne trebate ići okolo

Radovi na sanaciji Matoševe ulice, koji su započeli sredinom rujna, službeno su završeni. Obuhvaćena je dionica od križanja s Prilazom Vladimira Nazora do Zrinsko-frankopanske ulice.

Iako se radi o relativno kratkom potezu od oko 300 metara, zahvat je bio sveobuhvatan. Osim novog sloja asfalta, radnici su intervenirali i ispod površine – obnovljena je dotrajala vodovodna i kanalizacijska infrastruktura, koja je godinama uzrokovala povremene probleme u opskrbi i odvodnji.

Građani tog dijela grada sada mogu očekivati sigurniju i pouzdaniju komunalnu infrastrukturu, ali i kvalitetniju prometnicu.

