Završeni radovi u Rodriginoj ulici: Saniran povijesni zid, obnovljeni kameni dijelovi i očuvani antički ostaci

U Rodriginoj ulici završeni su radovi na sanaciji povijesnog zida, koji su obuhvatili obnovu kamenih površina i oštećenih dijelova konstrukcije. Radovi su izvedeni do razine antičkih arheoloških ostataka istraženih tijekom prethodnih zahvata. Sanacija je započela ispumpavanjem vode iz podrumske etaže, nakon čega je uslijedilo temeljito čišćenje kamenih površina. Mehaničkim i kemijskim postupcima uklonjeni su lišajevi, mahovina i ostali biološki obraštaj sa zida i prostora dvora.

Obnovljeni oštećeni dijelovi zida

Nakon čišćenja pristupilo se obnovi oštećenih dijelova zida. Rupe u degradiranoj jezgri zida, odnosno njegovim temeljima, popunjene su lomljenim kamenom i mortom, dok je unutarnje lice zida obnovljeno priklesanim prirodnim kamenom uz primjenu tradicionalnog morta. U završnoj fazi izvedeno je dubinsko i završno fugiranje oštećenih i nedostajućih sljubnica, odnosno spojeva između kamenih elemenata. Dio zida dodatno je učvršćen injektiranjem vapnene smjese prema recepturi koju su odobrili građevinski i konzervatorski nadzor.

Očuvanje vrijedne povijesne baštine

Završetkom sanacije obnovljeni su oštećeni dijelovi povijesne konstrukcije, uz primjenu tradicionalnih materijala i postupaka prilagođenih konzervatorskim zahtjevima. Radovi su provedeni s ciljem očuvanja povijesne i arheološke baštine te zaštite kamenih struktura od daljnjeg propadanja.