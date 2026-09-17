Završene ulice Perići i Senjska, najavljeni novi radovi na prometnicama u Klisu

Nakon više od dvije godine završeni su radovi u ulicama Perići i Senjska na području Općine Klis, izvijestio je načelnik Jakov Vetma.

Vetma je najavio i nastavak ulaganja u prometnu infrastrukturu, istaknuvši kako bi, uz intenziviranje radova, uskoro trebala biti izgrađena i ulica Mezanovci.

„Vjerujem da ćemo, intenziviranjem radova na kojima sam na nedavnom sastanku inzistirao, uskoro izgraditi i ulicu Mezanovci“, poručio je Vetma.

Tijekom jeseni Općina Klis planira objaviti javnu nabavu za niz ulica na području zagore, dok bi u suradnji sa Županijskom upravom za ceste do kraja godine trebali započeti i radovi u ulicama Petra Kružića i Domovinskog rata u Konjskom.

Govoreći o opsegu posla koji predstoji, Vetma je podsjetio kako Općina Klis upravlja s oko 120 kilometara nerazvrstanih cesta. Kada se tome pribroje županijske i državne prometnice, ukupna cestovna mreža na području općine znatno je veća.

„Ipak, iz godine u godinu, pokušavamo razviti svaki dio naše općine“, istaknuo je Vetma, najavljujući nastavak ulaganja u prometnu infrastrukturu i ravnomjerniji razvoj svih dijelova Općine Klis.