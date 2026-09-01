Završena velika potjera za trostrukim ubojicom u Crnoj Gori. Pucao na policiju pa presudio sebi

Osumnjičeni za trostruko ubojstvo u Danilovgradu, ruski državljanin Mihail Šabunjin (30), počinio je samoubojstvo u šumi kod naselja Topla u Herceg Novom, doznaju „Vijesti“ od ravnatelja Uprave policije Crne Gore Lazara Šćepanovića. Policija ga je prethodno locirala u Herceg Novom, nakon što je taksijem uspio stići iz Podgorice u taj grad.

„Osumnjičenika za trostruko ubojstvo locirali su pripadnici Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, Regionalnog centra sigurnosti 'Jug' i drugih specijaliziranih policijskih sastava, koji su locirali i izolirali aktivnu prijetnju, trostrukog ubojicu Mihaila Šabunjina, koji je nakon što ga je policija opkolila otvorio vatru na policiju i počinio samoubojstvo“, objasnio je Šćepanović, prenosi Mondo.

Pucao na policiju, a potom počinio samoubojstvo

Osumnjičenik za trostruko ubojstvo u Danilovgradu lociran je oko 3.35 sati u šumi kod naselja Topla u Herceg Novom. Nakon što ga je policija opkolila, pucao je prema policijskim službenicima, a potom je počinio samoubojstvo pucajući sebi u glavu.

„Danas oko 3.35 sati iza ponoći službenici Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, Regionalnog centra sigurnosti 'Jug' i Sektora granične policije, uz uporabu specijalizirane opreme i helikoptera Vojske Crne Gore, u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom locirali su i izolirali aktivnu prijetnju – osumnjičenika za trostruko ubojstvo Mihaila Nikolajeviča Šabunjina (30), državljanina Ruske Federacije.

Nakon što je osumnjičenik opkoljen i našao se u bezizlaznoj situaciji, otvorio je vatru prema policijskim službenicima, a potom počinio samoubojstvo uporabom vatrenog oružja. Službenici Uprave policije nastavljaju aktivnosti u suradnji s Višim državnim tužiteljstvom u Podgorici, s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući njegov uzrok i motiv, te potpunog razjašnjenja cijele situacije“, navodi se u priopćenju Uprave policije Crne Gore.