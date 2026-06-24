Završena prva faza rekonstrukcije Kotiške ulice u Makarskoj

Prva faza radova na rekonstrukciji Kotiške ulice u Makarskoj je završena te će od sutra, 25. lipnja (četvrtak), za promet ponovno biti otvorena dionica od Ulice Stjepana Ivičevića do križanja s Ulicom Antice Nikolić. Sa završetkom radova, Ulica Antice Nikolić više se neće koristiti kao privremena dvosmjerna prometnica, već se vraća u svoj redovni režim prometovanja.

Druga faza radova planirana je za jesen, a o točnom terminu početka i privremenoj regulaciji prometa građani će biti pravovremeno obaviješteni. Druga faza obuhvatit će dio Kotiške ulice od križanja s Ulicom Antice Nikolić do križanja s ulicom Put Milinica, uključujući i samo križanje Kotiške ulice i Ulice Antice Nikolić.

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Izvođenje prve faze trajalo dulje od prvotno planiranog roka, no riječ je o složenim infrastrukturnim zahvatima koji su, uz rekonstrukciju prometnice, obuhvaćali i radove na podzemnim instalacijama vodoopskrbe i odvodnje, zbog čega je dinamika izvođenja ovisila o stanju na terenu.

Ukupna vrijednost projekta rekonstrukcije Kotiške ulice, koji uključuje rekonstrukciju kolničke konstrukcije, sustava fekalne odvodnje, vodoopskrbne mreže te uređenje prometnih površina i postavljanje nove prometne signalizacije, iznosi 873.194,95 eura s PDV-om.

Grad Makarska zahvaljuje svim građanima, a posebno stanovnicima Kotiške ulice i okolnog područja, na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova.