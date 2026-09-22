Završena potraga u Splitu: Policija pronašla nestalog 68-godišnjaka

Završena je potraga za 68-godišnjim muškarcem koji se 20. rujna udaljio s adrese u Splitu.
Policija je izvijestila kako je muškarac pronađen, čime je potraga za njim okončana.
Podsjetimo, nakon njegova nestanka podaci su objavljeni u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba, a građani su bili pozvani da policiji dojave eventualne informacije koje bi mogle pomoći u potrazi.
Muškarac se s adrese u Splitu udaljio 20. rujna, nakon čega je pokrenuta potraga.
"Obavještavamo vas da je 68-godišnji muškarac koji se udaljio 20. rujna s adrese u Splitu pronađen", kratko su izvijestili iz policije.
Moja reakcija na članak je...
3
0
4
0
0
1
0