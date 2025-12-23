Završena nova faza izgradnje kanalizacijskog i vodoopskrbnog cjevovoda u Gornjoj Podstrani

U Gornjoj Podstrani završena je još jedna faza izgradnje kanalizacijskog i vodoopskrbnog cjevovoda, a dovršene radove u donjem dijelu ulice Don Petra Cara obišao je načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić.

U ovoj fazi projekta izgrađen je novi kanalizacijski i vodoopskrbni cjevovod u duljini oko 250 metara. Radovi su obuhvatili i polaganje kabelske infrastrukture te postavljanje temelja za novu javnu rasvjetu koja će se ugraditi duž cijele dionice ulice. Po završetku radova prometnica je asfaltirana jednim slojem asfalta i puštena u promet, a završni asfaltni sloj biti će izveden nakon dovršetka svih planiranih radova u Gornjoj Podstrani.

Iz Općine Podstrana ističu kako se nakon blagdana nastavlja s radovima na izgradnji kanalizacijskog i vodoopskrbnog cjevovoda na samom ulazu u centar Gornje Podstrane, također u ulici Don Petra Cara, čime se projekt nastavlja prema planiranoj dinamici.

Riječ je o jednom od najvećih komunalnih infrastrukturnih projekata na području općine. Njime će se izgraditi ukupno 6.248 metara kanalizacijskih cjevovoda, 6.062 metra vodoopskrbnih cjevovoda te 6.185 metara kabelske kanalizacije za sustav daljinskog nadzora i upravljanja. Projekt uključuje i izgradnju dvije kanalizacijske crpne stanice, četiri vodospreme te pet vodoopskrbnih crpnih stanica.

Uz novu izgradnju, planirana je i sanacija 2.133 metra postojeće kanalizacijske mreže, a stanovnici Podstrane dobit će ukupno 204 nova kanalizacijska i vodovodna priključka.

Ukupna vrijednost radova na području Općine Podstrana iznosi 14,7 milijuna eura s PDV-om, a realizacijom projekta značajno će se unaprijediti komunalna infrastruktura, kvaliteta života stanovnika te zaštita okoliša.