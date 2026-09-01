Završena nadogradnja Cicibana: Makarska osigurala vrtićke kapacitete prema pedagoškim standardima

Završetkom projekta dogradnje Dječjeg vrtića Ciciban Makarska je dobila više od 1.100 četvornih metara novog prostora i četiri nova dnevna boravka u koje će u ovoj pedagoškoj godini biti smještena 84 mališana. Projekt dogradnje i opremanja Cicibana ukupno je vrijedan 3,3 milijuna eura, a sufinanciran je sredstvima Europske unije.

Završetkom ovog projekta zaokruženo je petogodišnje razdoblje velikih ulaganja u predškolski odgoj u Makarskoj tijekom kojeg su značajno povećani vrtićki kapaciteti, zapošljavani novi odgojitelji i stručni suradnici, povećavane plaće zaposlenika te unaprijeđeni uvjeti boravka djece.

Jedan od najvećih iskoraka bilo je otvaranje Dječjeg vrtića Maslina krajem 2022. godine, prvog vrtića izgrađenog kao samostalni objekt u Makarskoj nakon 45 godina. Maslina ima kapacitet za 145 djece, a njezinim otvaranjem zaposleno je 20 novih odgojitelja i četiri nova člana stručne službe.

Plaće zaposlenika Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ u proteklih pet godina povećavane su tri puta, a koliko se promijenio položaj predškolskog odgoja među gradskim prioritetima pokazuju i proračunska izdvajanja. Udio predškolskog odgoja u proračunu Grada Makarske porastao je s 12,9 posto u 2021. godini na današnjih 21,3 posto.

Uz povećanje kapaciteta i ulaganja u zaposlenike, kontinuirano se unapređuju i programi te stručna podrška djeci. U Dječjem vrtiću „Biokovsko zvonce“ organizirano se radi s djecom s teškoćama u razvoju, a po prvi put za predškolce je uvedena i besplatna škola šaha, koja kroz igru potiče razvoj logičkog razmišljanja, koncentracije i sposobnosti rješavanja problema.

Rezultat ulaganja u nove prostore, ljude i uvjete rada danas se vidi i u organizaciji upisa. Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ jedan je od rijetkih vrtića koji upis djece provodi uz poštovanje Državnog pedagoškog standarda. Završetkom dogradnje Cicibana osigurani su kapaciteti za upis sve djece koja ispunjavaju uvjete, uz broj djece u odgojnim skupinama usklađen s propisanim standardima.

– Prije pet godina imali smo vrlo jasan cilj – osigurati dovoljno mjesta za svu djecu, ali ne na račun standarda. Zato nismo ulagali samo u nove kvadrate. Uz otvaranje novog dječjeg vrtića, zapošljavali nove odgojitelje i stručne suradnike, povećavali plaće i ulagali u kvalitetu predškolskog odgoja. Završetkom novog dijela Cicibana napravili smo još jedan veliki korak i danas imamo uvjete da svako dijete koje ispunjava uvjete za upis dobije svoje mjesto uz poštovanje pedagoškog standarda. To je rezultat na kojem smo radili godinama i, što je još važnije, dobra osnova za daljnje podizanje kvalitete predškolskog odgoja u Makarskoj – istaknuo je gradonačelnik Zoran Paunović.

Otvaranjem vrtića Masline i završetkom dogradnje Cicibana Makarska je u pet godina bitno promijenila uvjete predškolskog odgoja. Od novih vrtićkih mjesta i zapošljavanja do većih izdvajanja i novih programa, ulaganja su bila usmjerena prema istom cilju - dostupnom i kvalitetnom predškolskom odgoju koji prati potrebe djece i obitelji.