Završena istraga: trojica brodara iz Krila Jesenice optužena za prijetnje otmicom i ubojstvom uredniku Morskog.hr

Državno odvjetništvo je nakon 15 mjeseci, 4. prosinca završilo istraživanje u kaznenom predmetu zbog kaznenih djela niza ozbiljnih prijetnji, upućenih prema glavnom uredniku portala Morski HR Jurici Gašparu, u vezi s obavljanjem novinarskog posla. Rezultat istrage su čak tri podignute optužnice pred Općinskim sudom u Splitu.

- Općinsko državno odvjetništvo u Splitu 23. prosinca 2025. podignulo optužnicu pred Općinskim sudom u Splitu, protiv trojice državljana Republike Hrvatske (rođ. 1988., 1969. i 1983.) zbog kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavka 3. u svezi stavka 2. Kaznenog zakona, počinjenog na štetu novinara internetskog portala - potvrdilo je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu za Morski HR.

Spomenuti članak 139. kaznenog zakona kaže da se za kazneno djelo prijetnje s namjerom da bi ustrašilo ili uznemirilo službenu osobu i novinara u obavljanju njegova posla, progon poduzima po službenoj dužnosti a kazne su ozbiljne i kreću se od 6 mjeseci do 5 godina zatvora!

Podsjetimo, glavni urednik portala Morski HR, Jurica Gašpar, i redakcija portala suočili su se s ozbiljnim prijetnjama, uključujući one otmicom, od strane privatnih brodara iz Krila Jesenice i njihovih suradnika.

Prijetnje su uslijedile nakon niza članaka koji su tematizirali nezakonite radnje, devastaciju obale i nelegalnu gradnju luke u Krilu Jesenice. Naš je portal, naime, kontinuirano je izvještavao o "kriminalnoj hobotnici" koja uključuje nelegalna privezišta, onečišćenje mora kemikalijama i opasnim otpadom te nedostatak osnovne infrastrukture i sigurnosne opreme u luci Krilo Jesenice. Ovi članci su izazvali nezadovoljstvo kod dijela lokalnih brodara.

Ključni incident dogodio se u rujnu 2024. godine, kada je otkrivena snimka sa sastanka Hrvatske udruge privatnih brodara. Na tom sastanku, kojem je prisustvovala i vlasnica jedne PR agencije (Ankica Mamić, koja je portal nazvala "marginalnim"), razgovaralo se o tome kako se suprotstaviti negativnom publicititetu, a cijena ušutkavanja Morskog HR bila je sto tisuća eura.

Ankica Mamić se na sastanku s brodarima, prema snimci koju smo objavili, hvalila poznanstvima s ministrima Brankom Bačićem i Tončijem Glavinom. Konkretno, za ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i potpredsjednika Vlade Branka Bačića, rekla je: "Znam ja Bačića"), a za ministra turizma, prometa i razvoja Tonči Glavina da je "dobra sa ženom od Glavine".

Kriljani zvuk

Iz Vlade Republike Hrvatske su se, na upit Morskog HR, očitovali da ministar Bačić nema saznanja o spornom sastanku, niti mu se Mamić obratila u vezi s tom temom, dok je ministar Glavina poznaje "s protokolarnih događanja".

Prijetnje iz Whatsapp grupe: "da se malo provoza u gepeku" i "trajektom do Brača da ga se golog ostavi na Vidovoj gori"

Nakon snimljenog sastanka, uslijedila je interna komunikacijama putem WhatsApp grupe, te su se pojavile eksplicitne prijetnje usmjerene prema Gašparu. Poruke su uključivale morbidne sugestije poput one da ga se "malo provoza u gepeku", "trajektom do Brača i golog ostavi na Vidovoj gori".

Jutarnji list je odmah potom objavio da su brodari priznali prijetnje novinarima Morskog HR, a da je inicijator otmice Gašpara bio Srđan Ive iz Dubrovnika. On je, naime predložio da se skupi nešto novca za urednika Morskog HR, da ga se otme i provoza u prtljažniku.

