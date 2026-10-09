Završen očevid u stanu Gorana Bare: Preminuo je tijekom noći, u snu

Stanari zgrade u koju se u novozagrebačkom Sopotu doselio Goran Bare, veći dio popodneva nisu znali o smrti njihova dragog susjeda.

Policija je očevid u podstanarskom stanu obavljala do kasnih popodnevnih sati, a prema prvim informacijama, kako neslužbeno doznaje Jutarnji, Bare je preminuo tijekom noći, u snu na svome krevetu.

Po dovršetku očevida stan će biti zapečaćen, a nakon što je mrtvozornik konstatirao smrt, tijelo popularnog pjevača je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.