Završen očevid u stanu Gorana Bare: Preminuo je tijekom noći, u snu

Stanari zgrade u koju se u novozagrebačkom Sopotu doselio Goran Bare, veći dio popodneva nisu znali o smrti njihova dragog susjeda.
Policija je očevid u podstanarskom stanu obavljala do kasnih popodnevnih sati, a prema prvim informacijama, kako neslužbeno doznaje Jutarnji, Bare je preminuo tijekom noći, u snu na svome krevetu.
Po dovršetku očevida stan će biti zapečaćen, a nakon što je mrtvozornik konstatirao smrt, tijelo popularnog pjevača je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.
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