Završen najuspješniji nastup Splitskog kantuna: Evo po čemu će pamtiti ovogodišnji Mediteranski festival knjige

Mediteranski festival knjige zatvorio je svoja vrata u nedjelju, 27. rujna, a time je završen i treći nastup Splitskog kantuna na ovoj najvećoj književnoj manifestaciji u Dalmaciji. Poznata inicijativa ovogodišnjim nastupom na domaćem terenu ostvarila je najveći uspjeh u svojoj dosadašnjoj povijesti jer su na jednom štandu svoj dom našli naslovi čak 28 malih izdavača, institucija i samostalnih autora.

Inicijativa koju su pokrenule i koje već četvrtu godinu zaredom organiziraju sestre Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar ovim je brojem znatno nadmašila lanjski rekordni broj sudionika na Splitskom kantunu na Mediteranskom festivalu knjige. Podsjetimo, tada je Kantun brojao 19 sudionika.

Ovogodišnji nastup, osim brojem sudionika, privlačio je pažnju i brojnim aktivnostima na samom štandu na kojem su se s posjetiteljima družili autori, prevoditelji, urednici i izdavači.

“Svih pet dana sajma na našem je štandu bilo iznimno živo jer smo druženja s autorima, prevoditeljima, urednicima i izdavačima imale i u jutarnjim i u popodnevnim satima. Zahvaljujemo svim posjetiteljima koji su došli i podržali male splitske izdavače, institucije i samostalne autore i u moru bogate ponude na sajmu, odabrali upravo naslove sa Splitskog kantuna.” - kažu Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar.

Osim velikog broja druženja na samom Kantunu, autori i izdavači iz ove inicijative bili su uključeni i u program sajma i to predstavljanjem monografije “Oliver - sve nježne riječi svijeta” autora Zorana Curića, objavljene u izdanju Centra za kulturu Vela Luka - Memorijalne zbirke “Oliver Dragojević”, kao i sudjelovanjem Alena Marića, grafičkog urednika Kako magazina u nedjeljnom razgovoru o kulturnim časopisima današnjice, a razne institucije, izdavači i autori iz ove inicijativi sudjelovali su i u programu za djecu i mlade.

Splitski kantun tako se i ove godine prometnuo u predivnu priču domaćeg sajma, a iako je MFK tek zatvorio svoja vrata, organizatorice ove inicijative ne uzimaju predah, već nastavljaju sa širenjem ove posebne izdavačke priče.

“Pred nama je tek nešto više od mjesec dana za pripremu nastupa Splitskog kantuna na Interliberu stoga u ovom trenutku nema odmora već nastavljamo dalje s razvojem ove priče, uvjerene da nas najbolji nastupi Splitskog kantuna na sajmovima diljem Hrvatske tek očekuju.” - optimistično kažu Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar.