Završavaju radovi na pristupnoj cesti: PEVEX idući tjedan otvara novi centar u Dugopolju

Dugopolje će 16. srpnja dobiti novi PEVEX centar, a uoči svečanog otvorenja privode se kraju radovi na pristupnoj cesti koja će omogućiti lakši dolazak do novog prodajnog objekta.

Načelnik Općine Dugopolje Perica Bosančić objavio je kako su završni radovi na prometnici u tijeku te izrazio zadovoljstvo još jednom velikom investicijom u poslovnoj zoni Dugopolja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– U tijeku su završni radovi na pristupnoj cesti novom PEVEX centru u Dugopolju. Svečano otvorenje planirano je 16. srpnja, kada će Dugopolje dobiti još jedan iznimno vrijedan sadržaj, a naša poslovna zona pouzdanog i stabilnog partnera – poručio je Bosančić.

Istaknuo je kako ga posebno vesele ulaganja koja stanovnicima donose nove usluge i podižu kvalitetu života.

– Veselim se svakoj novoj investiciji u općini Dugopolje, a posebno onima koje donose sadržaje i usluge koje su nam do sada nedostajale. Dobro nam došao PEVEX! – zaključio je načelnik.

Otvaranjem novog centra Dugopolje će dodatno ojačati svoju poslovnu zonu, koja posljednjih godina privlači sve veći broj investitora i gospodarskih subjekata.