Zavjet dalmatinskoj klapskoj pjesmi pod zidinama drevne Salone: Bogata tradicija klape Tamarin okrunjena noću za pamćenje

​U čarobnom, poviješću protkanom ambijentu vrta Tuskulum u staroj Saloni, u nedjelju 30. kolovoza 2026. godine, ispisana je još jedna emotivna stranica dalmatinske glazbene i kulturne povijesti. Pod zvjezdanim nebom, među tisućljetnim zidinama koje odišu baštinom naših pradjedova, ženska klapa Tamarin svečano je obilježila iznimnih 35 godina neprekidnog djelovanja, ponosno noseći naslov jedne od najstarijih živućih ženskih klapa u Hrvatskoj.

​Svojom slavljeničkom večeri pod nazivom „3. Bašćinski memento klape Tamarin” još je jednom potvrdila ulogu nepokolebljivog čuvara dalmatinskog identiteta. Izvedbama izvornih, tradicijskih klapskih napjeva — izričaja po kojem su prepoznatljive i u koji već desetljećima tkaju ljubav prema zavičaju — članice klape izmamile su emocije svih prisutnih.

Glazbeni mozaik večeri upotpunile su i brižno odabrane obrade popularnih svjetovnih skladbi, čineći savršen most između prošlosti i sadašnjosti.

​Ljetna večer punog sjaja postala je još potpunija uz drage goste koji su uveličali ovu značajnu obljetnicu. Pozornicu su obogatili glasovi muške klape Okrug te virtuozni tonovi Splitskog mandolinskog kvarteta.

Spoj autentične klapske pjesme i mediteranskog zvuka mandoline stvorio je bezvremensku harmoniju zavičajne dalmatinske glazbe, a kroz službeni program publiku je nadahnuto i s toplinom vodila Vesna Žižić.

​Oduševljena publika, ponesena atmosferom i ljepotom izvedbi, dugotrajnim je pljeskom izmamila i pjesmu za bis.

Nakon službenog dijela koncerta, slavlje, radost i veselje preselili su se na zajednički domjenak. Uz svečanu tortu, balone i zajedničko fotografiranje, dirljivo druženje nastavilo se dugo u noć — onako kako to Dalmaciji i priliči, uz pjesmu, smijeh i razgovor koji ne prestaje.

​Ovaj nezaboravan događaj ne bi bilo moguće ostvariti bez svesrdne potpore onih koji prepoznaju i njeguju vrijednost nacionalne baštine. Klapa Tamarin ovim putem upućuje duboku i iskrenu zahvalnost svome Gradu Solinu, Splitsko-dalmatinskoj županiji te Arheološkom muzeju u Splitu na neprocjenjivoj podršci kako bi uspješno organizirale ovakvu svečanost.

​Trideset i pet godina rada klape Tamarin nije samo godišnjica; to je živo svjedočanstvo o ljubavi prema korijenima, pjesmi i zavičaju — pjesmi koja nastavlja odzvanjati kroz desetljeća.