Zavirite u tajne svemira: Kreće nova Mala škola astronomije, poznati datumi prvih predavanja

Zvjezdano selo Mosor i u novoj školskoj godini 2026./2027. organizira Malu školu astronomije, namijenjenu učenicima osnovnih škola od četvrtog razreda nadalje, srednjoškolcima, ali i starijim zaljubljenicima u astronomiju.

Program će se održavati u prostorijama Zvjezdanog sela Mosor u Ulici A. B. Šimića 50, a predavanja će biti organizirana jednom tjedno u trajanju od dva školska sata. Za srednjoškolce i odrasle predavanja će se održavati ponedjeljkom s početkom u 20.15 sati, dok će učenici osnovnih škola svoja predavanja imati utorkom od 18 sati.

Prva predavanja u novoj školskoj godini zakazana su za 21. i 22. rujna.

Promatranje noćnog neba na Mosoru

Mala škola astronomije neće se svoditi samo na predavanja. Dio programa bit će i povremeni posjeti zvjezdarnici Zvjezdanog sela Mosor, gdje će polaznici imati priliku sudjelovati u promatranju noćnog neba i upoznati se s astronomijom i u praksi.

Srednjoškolcima će se, kao i prethodnih godina, moći pridružiti i odrasli ljubitelji astronomije. Zainteresirani za dodatne informacije mogu se javiti voditelju Male škole astronomije Zoranu Knezu na broj 091/903-4481 ili putem e-maila info@zvjezdano-selo.hr.

Prijavnica za učenike osnovnih škola dostupna je na službenoj internetskoj stranici Zvjezdanog sela Mosor.