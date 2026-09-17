ZAVIRITE U SVIJET PODZEMLJA: HPD Mosor organizira novu speleološku školu, prijave još traju

Početkom listopada kreće nova Mosorova speleološka škola u organizaciji Speleološkog odsjeka HPD-a Mosor, a rok za prijave zainteresiranih polaznika produžen je do 20. rujna.

Škola pruža priliku svima koji žele napraviti prve korake u speleologiji, upoznati svijet špilja i jama te izbliza otkriti posebnosti i ljepote krškog podzemlja.

Osim istraživanja i upoznavanja s prirodnim fenomenima, jedan od važnih aspekata speleologije je i podizanje svijesti o zaštiti okoliša. Iz HPD-a Mosor upozoravaju i na manje lijepu stranu hrvatskog podzemlja – otpad koji završava u jamama i špiljama te ugrožava podzemne vode.

Polaznici će kroz školu imati priliku upoznati se sa speleološkim tehnikama i opremom te steći znanja potrebna za sigurno kretanje i istraživanje podzemlja.

Prijave su otvorene do 20. rujna, a sve detalje o programu i uvjetima sudjelovanja zainteresirani mogu pronaći na stranicama HPD-a Mosor. Dodatne informacije dostupne su i kod voditelja škole Marka Batovanje na broj 099 852 5272.