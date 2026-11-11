Zavirite u dan s našim herojima: Utorak pun intervencija, evo s čime su se sve suočavali vatrogasci diljem Dalmacije

Vatrogasci na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata imali su niz intervencija, od gašenja požara i uklanjanja stabla s prometnice do izvlačenja osobe iz kanala i pružanja pomoći djelatnicima saniteta.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u utorak u 6:40 sati izbio je požar električnog ormarića na kući u Ulici Put svetog Lovre u Stobreču.

Na intervenciju su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Split sa šest vatrogasaca i jednim vozilom, a u gašenju su sudjelovala i tri vatrogasca DVD-a Žrnovnica s jednim vozilom.

Splitski vatrogasci intervenirali su i u 12:05 sati na Putu Firula, gdje su pilili i uklanjali bor s prometnice. U intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.

Tijekom prijepodneva, u 11:04 sati, šest pripadnika JVP-a Split s jednim vozilom sudjelovalo je i u vježbi gašenja požara i spašavanja u hotelu Radisson Blu na Putu Trstenika.

Osoba izvučena iz kanala, nekoliko intervencija zbog pomoći sanitetskim službama

Na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježeno je još nekoliko intervencija.

U Ježeviću su u 12:57 sati vatrogasci DVD-a Vrlika intervenirali zbog izvlačenja osobe iz kanala. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

U Žednom su pripadnici JVP-a Trogir u 6:03 sati ispumpavali vodu iz objekta, dok su u Trogiru tijekom dana imali dvije intervencije pružanja pomoći djelatnicima saniteta, u 9:35 i 22:15 sati.

U Sinju su vatrogasci u 15:45 sati intervenirali zbog otvaranja vrata objekta, a u Mircima na otoku Braču pripadnici DVD-a Supetar u 17:20 sati pružali su pomoć djelatnicima saniteta.

Sve navedene intervencije zabilježene su u izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 10. studenoga u 6 sati do 11. studenoga u 6 sati.