Zavirite 120 metara ispod mora: Pogledajte kako danas izgleda oklopnjača potopljena u slavnoj Viškoj bitci

Hrvatski pomorski muzej Split organizira prigodni program povodom obilježavanja 160 godina od slavne Viške bitke koja se u akvatoriju otoka Visa odvila 20. srpnja 1866. godine. Dana 29. rujna 2026. godine (utorak) uoči blagdana svetoga Jeronima, zaštitnika Dalmacije još jednom će se predstaviti bitka koja je sačuvala hrvatsku Dalmaciju.

Program će započeti u 19 sati prigodnim koncertom gudačkog kvarteta Bozzotti koji čine: Ana Tošić D’Ambra - violina, Dakica Sanko - violina, Damiano Cosimo D’Ambra – viola i Martina Janevska – violončelo, a uz njih će nastupiti istaknuti pjevači Bjanka Ivas, mezzosopran i Vlatko Belas, bariton. U Splitu su do Prvoga svjetskoga rata često održavani koncerti prigodom obilježavanja obljetnice Viškoga boja pa se ovim koncertom odaje počast i toj velikoj tradiciji.

Potom će u 20 sati uslijediti otvorenje izložbe predmeta vezanih uz Višku bitku iz privatne zbirke Anđela Miklića s Visa. Riječ je u najvećoj mjeri o predmetima koji su izrađivani u godinama i desetljećima nakon bitke, kao neki vid memorije, uspomene ili izvještaja o događanjima iz 1866. godine. Prije svega riječ je o litografijama sa prikazima sudionika bitke i njihovih brodova, likovnim radovima, razglednicama, dijelovima brodova iz bitke te kartografskim prikazima kako Visa tako i bitke. Naravno i osobni predmeti pojedinaca poput osobne mape za pisma admirala Maximiliana Von Sternecka.

Izložbu će obogatiti i odabrani predmeti iz fundusa Arheološkog muzeja u Splitu i Hrvatskog pomorskog muzeja Split koji nisu ranije izlagani u okviru zajedničkog projekta „Ljudi od željeza na brodovima od drva“.

Tijekom ljetnih mjeseci, a uoči izložbe uz potporu Splitsko-dalmatinske županije u suradnji s tvrtkom Kantharos i Ronilačkim centrom Manta izvršena su fotogrametrijska snimanja olupine broda Re d'Italia te će publika moći na najnovijim materijalima vidjeti aktualno stanje talijanske oklopnjače koja je potopljena u boju i danas se nalazi na dubini od 120 metara.

Program je realiziran su uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita, a izložbu možete posjetiti do 29. studenoga.