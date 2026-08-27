Zavirili smo na splitski Pazar i Peškariju: Evo koliko ćete danas platiti ribu, voće i povrće

Jutro u centru Splita ponovno je proteklo u dobro poznatom ritmu. Posjetili smo splitski Pazar i Peškariju, gdje smo zatekli brojne građane koji su već od ranih sati krenuli u svoju standardnu spizu, ali i nezaobilaznu jutarnju ćakulu. Dok su jedni pažljivo birali ribu za ručak, drugi su obilazili štandove s voćem i povrćem, uspoređivali cijene i tražili ono što im se čini najboljim omjerom kvalitete i cijene.

Kozice 15, tuna 25, oslić 10 eura

Na Peškariji smo bacili oko na cijene nekoliko proizvoda koji se često nađu na dalmatinskim stolovima.

Kilogram kozica prodaje se po cijeni od 15 eura, dok za tuna steak treba izdvojiti 25 eura. Oslić je nešto pristupačniji pa mu je cijena 10 eura po kilogramu. Kao i uvijek, oko bancima nije nedostajalo kupaca, a uz kupnju se razmijenila i pokoja riječ s prodavačima. Živo je bilo i na splitskom Pazaru. Među voćem i povrćem posebno se isticala cijena od tri eura koja se ponavljala na nekoliko proizvoda.

Grožđe je 3 eura po kilogramu, šljive također 3 eura, kao i mrkva te paprika. Za kilogram breskvi potrebno je izdvojiti 4 eura.

Orasi i bajami najskuplji među proizvodima koje smo pogledali

Nešto dublje u džep moraju posegnuti oni koji su krenuli po orašaste plodove. Kilogram oraha stoji 12 eura, koliko treba izdvojiti i za kilogram bajama. Splitski Pazar i Peškarija tako su i ovog jutra bili mjesto na kojem se ne dolazi samo po namirnice. Uz ribu, voće i povrće, tradicionalno se razmjenjuju najnovije gradske priče, komentiraju cijene i odrađuje nezaobilazna splitska jutarnja ćakula.