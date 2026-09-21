Zaustavljen usred noći u Solinu, pa završio na Bilicama

Policijski službenici Postaje prometne policije u petak, 18. rujna, oko 4.15 sati u Gajevoj ulici u Solinu zaustavili su 46-godišnjaka koji je upravljao osobnim automobilom.

Na zahtjev policajca odbio se podvrgnuti testiranju na prisutnost droga u organizmu, kao i liječničkom pregledu. Policija je također utvrdila da mu je vozačka dozvola oduzeta zbog neobavljenog liječničkog pregleda.

Kako navode iz policije, riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja koji je zbog odbijanja testiranja na droge već više puta sankcioniran. Za jedan takav prekršaj pravomoćno je kažnjen, dok se u nekoliko drugih postupaka još čekaju sudske odluke.

Policija mu je privremeno oduzela automobil, nakon čega je uhićen i priveden nadležnom sudu.

S obzirom na raniju kažnjavanost za istovrsne prekršaje, policija je predložila da mu se zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja odredi zadržavanje te izrekne kazna od 90 dana zatvora. Predložena je i zabrana upravljanja motornim vozilima svih kategorija u trajanju od devet mjeseci, kao i trajno oduzimanje automobila.

Sud mu je odredio zadržavanje do 25. rujna, nakon čega je predan u zatvor.