Zaustavljen u Podstrani: Vozio bez dozvole, drogiran i s marihuanom, završio u zatvoru

Sud je odredio zadržavanje 24-godišnjaku za prekršaje u prometu koje je počinio u utorak, 21. srpnja 2026. godine, kada su ga policijski službenici Postaje prometne policije zaustavili u Podstrani u 10.30 sati. Vozač je uočen kako upravlja motociklom kolnikom jednosmjerne ulice, koja je kao takva označena vidno postavljenim prometnim znakom, a nakon što je zaustavljen policijski službenici su kod njega daljnjom kontrolom utvrdili niz ozbiljnih prometnih prekršaja.

Vozačka dozvola mu je ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih 10 negativnih prekršajnih bodova, zbog čega do kraja srpnja 2026. godine ne bi mogao podnijeti zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole, te bi tek po isteku navedenog mogao ponovno polagati vozački. Kod sebe vozač nije imao prometnu dozvolu za vozilo kojim je upravljao, ni osobnu iskaznicu kojom bi dokazao svoj identitet. Obavljenim preliminarnim testiranjem na koje je pristao utvrđena mu je prisutnost opojne droge u organizmu, nakon čega je 24-godišnjak odbio zahtjev policijskog službenika da se podvrgne daljnjem liječničkom pregledu, odnosno izuzimanju krvi i urina radi analize. Kod njega je pronađena manja količina droge marihuane, koju je neovlašteno posjedovao.

Kako se radi o prekršajima čije počinjenje u prometu neposredno ugrožava druge sudionike i s obzirom na to da je riječ o ponavljaču koji je i do sada tri puta pravomoćno kažnjen zbog prekršaja iz Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga i Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uhićen je i u žurnom postupku priveden na sud. Policija je zbog ozbiljnosti počinjenih prekršaja, odnosa okrivljenika prema počinjenim prekršajima i opasnosti od njihovog ponavljanja, sudu predložila da se muškarcu odredi zadržavanje, izrekne ukupna kazna zatvora u trajanju od 100 dana, novčana kazna u iznosu od 1 800 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom svih kategorija u trajanju od 9 mjeseci.

S obzirom na dosadašnju prekršajnu kažnjavanost okrivljenika zbog istovrsnih prekršaja i opasnosti od ponavljanja prekršaja, sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od devet dana, a nakon čega je predan u zatvor.