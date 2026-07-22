Zaustavljen na A1 kod Zagvozda: Vozio bez dozvole, odbio test na droge, kod njega pronađeni amfetamin i marihuana

U ponedjeljak, 20. srpnja 2026. godine u 22.20 sati policijski službenici Postaje granične policije Imotski kod izlaza Zagvozd na autocesti A1, zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 33-godišnjak. Provedenom kontrolom utvrđeno je da je vozač počinio čak četiri teška prometna prekršaja. Upravljao je osobnim vozilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova i dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije.

Odbio je zahtjev policijskog službenika da obavi preliminarni testiranju na prisutnost opojnih droga u organizmu, kao i obavljanje liječničkog pregledu radi. Također, od njega su policijski službenici oduzeli amfetamin i marihuanu.

Muškarac je ponavljač prometnih prekršaja koji je tijekom 2025. godine kažnjen za odbijanje testa na droge. Policija ga je u ovom postupanju odmah isključila iz prometa i uhitila te je uz optužni prijedlog priveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne ukupna kazna zatvora u trajanju od 90 dana, novčana kazna te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Sud ga je nakon saslušanja pustio na slobodu.