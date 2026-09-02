Zaustavljen motociklist u Splitu: Vozio unatoč zabrani pa odbio alkotest

Policijski službenici I. policijske postaje Split su 31. kolovoza 2026. godine oko 23.25 sati u Velebitskoj ulici u Splitu zaustavili 40-godišnjaka koji je upravljao motociklom za vrijeme trajanja mjere opreza zabrane upravljanja motornim vozilima svih kategorija. Na zahtjev policijskih službenika odbio se podvrgnuti ispitivanju prisutnosti alkohola u organizmu.

Vozač je uhićen i doveden nadležnom sudu. Policija je optužnim prijedlogom, zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, predložila određivanje zadržavanja, kaznu zatvora u trajanju od 15 dana te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima A2 kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud ga je pustio na slobodu, a konačna odluka o sankcijama bit će donesena naknadno.