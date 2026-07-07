Zaustavili ga u Stobreču: Napravio zabranjeni manevar, a onda je policija otkrila još veći problem

Policijski službenici Postaje prometne policije Split u nedjelju, 5. srpnja 2026. godine, oko 19.30 sati na području Stobreča zaustavili su vozilo kojim je upravljao 29-godišnjak. Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, vozač je prethodno obavio polukružno okretanje na mjestu gdje je to prometnim znakom zabranjeno, odnosno preko pune uzdužne linije na kolniku.

Vozio iako mu je to bilo zabranjeno

Daljnjim provjerama policija je utvrdila da 29-godišnjak upravlja vozilom iako mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. No, tu prekršaji nisu stali. Vozač se odbio podvrgnuti preliminarnom testiranju radi utvrđivanja prisutnosti droga i lijekova u organizmu, kao i liječničkom pregledu te uzimanju krvi i urina radi analize.

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Vozilo mu privremeno oduzeto

Muškarac je uhićen i doveden nadležnom sudu, a vozilo kojim je upravljao privremeno je oduzeto.

Policija je optužnim prijedlogom predložila određivanje zadržavanja u trajanju od 15 dana, kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, novčanu kaznu od 60 eura te trajno oduzimanje vozila. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana.