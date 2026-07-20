Zaustavili ga u Splitu u 4 ujutro: Vozio s 1,56 promila i ukinutom vozačkom

Policijski službenici Postaje prometne policije Split su 18. srpnja 2026. godine oko 4 sata u Splitu zaustavili osobno vozilo kojim je upravljao 31-godišnjak.

Obavljenim alkotestiranjem utvrđena mu je koncentracija alkohola od 1,56 g/kg. Također je utvrđeno da upravlja vozilom iako mu je vozačka dozvola ukinuta jer je već dva puta pravomoćno kažnjen za upravljanje vozilom u alkoholiziranom stanju. Vozač je uhićen i doveden nadležnom sudu.

Policija je optužnim prijedlogom predložila zadržavanje u trajanju od 15 dana zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, novčanu kaznu u iznosu od 510 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud nije uvažio prijedlog policije već je 31-godišnjaka pustio na slobodu, a odluka o prekršajnoj odgovornosti i predloženim sankcijama bit će donesena naknadno.