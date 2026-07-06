Zaustavili ga u Kaštelima pa ostali u šoku: U autu imao heroin i teleskopsku palicu, a nije smio ni voziti

Policijski službenici interventne policije u Kaštelima su zaustavili 41-godišnjaka koji je, kako je utvrđeno, upravljao vozilom iako mu je na snazi bila zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Muškarac je u žurnom postupku odveden na sud, koji ga je proglasio krivim i izrekao mu kaznu zatvora.

Zaustavljen u Kaštel Sućurcu

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, policijski službenici su 4. srpnja 2026. godine oko 12:30 sati u Kaštel Sućurcu zaustavili vozilo kojim je upravljao 41-godišnjak. Tijekom postupanja vozač je odbio obaviti preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu. Policija je od njega oduzela hladno oružje D kategorije, odnosno metalnu teleskopsku palicu kojoj je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda, a koja se nalazila u vozilu. Osim palice, od 41-godišnjaka je oduzet i heroin koji je posjedovao. Daljnjom kontrolom utvrđeno je da muškarac upravlja vozilom iako mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije. Iz policije navode da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja koji je već prekršajno i kazneno osuđivan, a u prethodnom postupku bila mu je izrečena i kazna zatvora.

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Sud mu izrekao zatvor, novčanu kaznu i obvezno liječenje

Policija je sudu predložila da mu se odredi zadržavanje, izrekne ukupna kazna zatvora u trajanju od 60 dana, novčana kazna te zabrana upravljanja vozilom u trajanju od šest mjeseci. Sud ga je proglasio krivim te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, novčanu kaznu od 500 eura, zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od jedne godine te zaštitnu mjeru obveznog liječenja od ovisnosti.