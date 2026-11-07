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Zaustavili ga na Jadranskoj magistrali i otkrili niz prekršaja: Vožnja ga skupo stajala

Vozio unatoč zabrani, a vozačka mu još i istekla

U petak, 6. studenog u 09.10 sati u Sv. Filip i Jakovu na državnoj cesti DC-08 policijski službenici Policijske postaje Biograd u kontroli prometa zaustavili su automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 40-godišnji hrvatski državljanina.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da vozač upravlja vozilom za vrijeme dok mu je na snazi izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije. Također je utvrđeno da mu je isteklo važenje vozačke dozvole koju nije posjedovao kod sebe.

Muškarac je isključen iz prometa. Zbog utvrđenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kažnjen je uz novčanu kaznu od 1.480,00 eura te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.

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