Zaustavili 60-godišnjaka kod Omiša: Vozio moped bez vozačke, već je tri puta uhvaćen u istom prekršaju

Policijski službenici Policijske postaje Omiš su 8. rujna 2026. godine oko 15.30 sati u Jesenicama zaustavili 60-godišnjaka koji je upravljao mopedom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima bilo koje kategorije.

Muškarac je uhićen i odveden nadležnom sudu. Policija je u optužnom prijedlogu navela da je u posljednje tri godine tri puta evidentiran zbog istovrsnog prekršaja te je zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja predložila određivanje zadržavanja. Policija je predložila da ga se kazni kaznom zatvora u trajanju od 60 dana.

Sud ga je pustio na slobodu, a konačna odluka o sankcijama bit će donesena naknadno.