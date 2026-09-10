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Zaustavili 60-godišnjaka kod Omiša: Vozio moped bez vozačke, već je tri puta uhvaćen u istom prekršaju

Policija je zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja tražila 60 dana zatvora, no sud ga je pustio na slobodu. O konačnoj sankciji odlučit će naknadno

Policijski službenici Policijske postaje Omiš su 8. rujna 2026. godine oko 15.30 sati u Jesenicama zaustavili 60-godišnjaka koji je upravljao mopedom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima bilo koje kategorije.

Muškarac je uhićen i odveden nadležnom sudu. Policija je u optužnom prijedlogu navela da je u posljednje tri godine tri puta evidentiran zbog istovrsnog prekršaja te je zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja predložila određivanje zadržavanja. Policija je predložila da ga se kazni kaznom zatvora u trajanju od 60 dana.

Sud ga je pustio na slobodu, a konačna odluka o sankcijama bit će donesena naknadno.

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