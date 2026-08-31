Zatvorite prozore, ugasite klime, ne približavajte se: Požar zahvatio skladište u Karlovcu, vatrogasci se bore s vatrom

Grad Karlovac objavio je na svojoj Facebook stranici kako su vatrogasne ekipe na terenu zbog požara u objektu tvrtke Nova Chem na području Male Švarče. Požar se proširio i na skladište Gavranovića.

U tijeku su lokaliziranje i gašenje požara te zaštita okolnih objekata.

Iz Grada Karlovca pozivaju građane da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak te da se ne približavaju mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati.

Grad će, kako je navedeno u objavi, javnost pravodobno obavještavati o razvoju situacije.