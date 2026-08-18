Zatvorenik na sudu pobjegao policajcima, traže ga

Jedan od istražnih zatvorenika pobjegao je danas na Županijskom sudu u Velikoj Gorici, te je još uvijek u bijegu, doznaju 24sata.

Naime, muškarac je došao na sud u pratnji policije zbog određivanja istražnog zatvora jer nije izvršavao sudsku odluku.

Kako doznaju 24sata ranije je već bio u zatvoru, a čim je izašao van upućivao je prijetnje bivšoj izvanbračnoj supruzi. Odmah je uhićen i doveden na sud u Velikoj Gorici.

- Policajci su ga sa lisicama vodili i on im se otrgnuo i dao se u bijeg. Policajci su trčali za njim ali nisu ga uspjeli uloviti - potvrđeno je sa suda za 24sata.