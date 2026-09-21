Zatvorena brza cesta Solin-Klis, prometna na Dalmatini, bura stvara probleme na omiškoj zaobilaznici

Jak vjetar već u ponedjeljak navečer stvara poteškoće u prometu na dijelu dalmatinskih cesta, a situacija bi tijekom utorka, 22. rujna, mogla biti još nepovoljnija.

Zbog jakog vjetra na pojedinim dionicama Jadranske magistrale (DC8) na snazi su zabrane za pojedine skupine vozila, a ograničenja su uvedena i na omiškoj obilaznici, DC553. Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama.

HAK u prometnoj prognozi za utorak posebno upozorava da su zbog bure moguća nova ograničenja za pojedine skupine vozila na Jadranu, osobito na cestama u podvelebitskom području.

Noćas zatvorena brza cesta Solin – Klis

Dodatno, do 5 sati ujutro zatvorena je državna cesta DC1, odnosno brza cesta Solin – Klis, u smjeru Klisa.

Promet se za to vrijeme preusmjerava starom kliškom cestom, pa vozači na tom području trebaju računati na izmijenjenu regulaciju prometa.

Problema ima i na autocesti A1. Između tunela Bristovac i tunela Čelinka, u smjeru Dubrovnika, nalazi se teretno vozilo u kvaru. Promet se odvija po dvije prometne trake, ali uz ograničenje brzine na 40 kilometara na sat.

U utorak jaka, na udare i olujna bura

Situacija s vjetrom tijekom utorka mogla bi se dodatno pogoršati. Prema prognozi DHMZ-a, na Jadranu će puhati umjerena i jaka, na udare i olujna bura, koja bi tek tijekom srijede trebala oslabjeti.

HAK za utorak upozorava i na mogućnost gužvi na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu, osobito tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih sati.

Vozačima se stoga preporučuje da prije polaska provjere aktualno stanje na cestama, a osobito oprezni trebaju biti vozači vozila osjetljivijih na bočne udare vjetra.